Un principio di incendio si è sviluppato pochi minuti fa, nel quartiere popolare di Pontrionio, nella zona che costeggia il fiume. Non si conoscono le dinamiche esatte che hanno scaturito l’ incendio, ma non si esclude l’ origine dolosa. Va evidenziato che il tratto in questione è stato al centro di aspre polemiche, per la totale mancanza di manutenzione. Tempestivo l’ intervento dei vigili che hanno domato le fiamme, evitando conseguenze peggiori.

