ULTIM’ORA / Sora, esce di casa e si trova una siringa sporca di sangue sul tergicristallo

Il problema della sicurezza nella città volsca sta diventando serio. Questa mattina una signora che abita in zona Ponte Olmo, doveva accompagnare i bambini a scuola, esce di casa e si trova sul vetro dell’auto una siringa sporca di sangue ( foto ). Le zone periferiche, da premettere che Ponte Olmo non è proprio periferia, sono prese di mira dai ladri e da persone che hanno problemi di tossicodipendenza. Sora ha un territorio

vasto, quindi il controllo deve essere capillare ma soprattutto nelle zone più a rischio, l’utilizzo di telecamere di sorveglianza sicuramente è un deterrente per i malintenzionati.

