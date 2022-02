ULTIM’ORA / Sora, esce da lavoro dall’ospedale e non trova l’auto: gli è stata rubata

Amara sorpresa questo pomeriggio per una operatrice sanitaria dell’ospedale SS. Trinità di Sora, che finito il turno di lavoro alle ore 14, non trova l’auto, gli è stata rubata. L’auto era parcheggiata sotto i pannelli solari e spesso questo parcheggio sottostante all’ospedale è utilizzato dai dipendenti del nosocomio. A memoria d’uomo non si ricorda di auto rubate presso il SS. Trinità. L’automobile rubata e’ una Dacia Logan MCV di colore marrone e’ stata effettuata regolare denuncia di furto presso i militi della Compagnia di Sora.

Foto generica web

Correlati