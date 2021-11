ULTIM’ORA / Sora, ennesimo furto in abitazione: faccia a faccia con i ladri

Ennesimo furto in zona Selva a Sora in prossimità del distributore di benzina SICA. Purtroppo i furti in abitazione nella citta’ volsca sono diventati un problema serio da affrontare con urgenza. Dalle prime informazioni sembra che i malviventi sono entrati dalla finestra del bagno che e’ in alluminio, ma sembra che non ci siano segni di scasso e per arrivare a questa abitazione i ladri hanno tagliato la ricenzione di una casa confinante, la proprietara dell’abitazione sempre dalle prime informazioni,rientrando a casa si e’ trovata i ladri proprio faccia a faccia ed e’ in stato di shock. I malviventi sono fuggiti con una Audi station wagon nera che era parcheggiata all’interno del distributore di benzina.

foto Massimo Di Ruscio