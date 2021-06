ULTIM’ORA / Sora, donna trovata priva di vita in casa ,inutili i tentativi di rianimarla

E’ stata trovata priva di vita in casa in via Lungoliri Cavour nella citta’ volsca. Sono stati i vicini a dare l’allarme che non vedevano la povera signora da un po’ di tempo. I Vigili del Fuoco per entrare nell’abitazione hanno sfondato una finestra e da li si sono trovati il corpo della signora senza vita. Sul luogo anche i sanitari del 118 che hanno fatto il possibile per rianimare la signora ma non c’e’ stato nulla da fare , sul luogo anche i militi della Compagnia di Sora.

redazione – foto archivio