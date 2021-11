Non si placano i furti nella città volsca, anche questa sera i malviventi hanno tentato un furto in un’abitazione in località la Selva, proprio nei pressi dell’ufficio postale dove qualche giorno fa nella stessa zona i ladri hanno già fatto visita. La donna in casa sola con i bambini, si è trovata faccia a faccia con i delinquenti che scoperti si sono messi in fuga, ad attenderli in strada un’auto di colore scuro. Sul posto si sono recate le forze dell’ordine.

foto archivio