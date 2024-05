ULTIM’ORA / Sora – Donna investita in pieno centro: soccorsi sul posto

Una donna è stata investita da un furgone mentre era in biciletta in prossimità dell’incrocio tra via Lungoliri Simoncelli e viale della Stazione, dove sono situati i semafori che da anni non sono funzionanti. La donna è rimasta a terra e soccorsa dai sanitari del 118 ed è stata trasportata in ospedale.

Notizia in aggiornamento

