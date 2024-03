E’ successoo poco fa in via Marsicana e’ stato investito un ciclista, l’impatto e’ stato violento tanto che sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il malcapitato al SS Trinità per le cure del caso. Sul luogo dell’incidente per stabilire la dinamica dell’accaduto i militari della Compagnia di Sora.

