ULTIM’ORA / Sora, chiuse due attività commerciali gestite da stranieri

Gli agenti del locale commissariato di Sora, hanno predisposto la chiusura di due attività gestite da stranieri in Via Vittorio Emanuele. Il provvedimento si è reso necessario in seguito ad accertamenti sulla regolarità delle suddette attività commerciali, che hanno indotto le autorità a disporre la chiusura immediata degli esercizi. Va ricordato che nei mesi scorsi queste attività erano state al centro di aspre polemiche in seguito ai continui assembramenti che si verificano negli spazi antistanti.

Foto archivio

Correlati