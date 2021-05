ULTIM’ORA / Sora, caduta razzo cinese incontrollato: le raccomandazioni del Sindaco De Donatis

Anche se altamente improbabile dal punto di vista statistico, ritengo comunque utile informare correttamente i cittadini, in ragione del fatto che la Protezione civile ha dato una serie di informazioni per contenere i potenziali rischi del rientro incontrollato in atmosfera del secondo stadio del vettore PRC CZ-58 R/B AGI, quali stare lontani delle finestre, evitare i piani più alti degli edifici e non toccare per nessun motivo eventuali frammenti rimasti a terra.

Il 29 aprile è stato lanciato in orbita il primo modulo di una stazione spaziale della Repubblica Popolare Cinese. Il secondo stadio del lanciatore è stato lasciato in un’orbita bassa da cui è previsto decadrà in atmosfera alle 2,24 di domani: in piena notte, seppure con una finestra temporale di incertezza di più o meno 6 ore. Lo stadio ha una massa di circa 18 mila chili, una lunghezza di circa 32,2 metri e un diametro di 5 metri e sono nove le regioni italiane che potrebbero trovarsi sulla traiettoria.

È poco probabile che i frammenti più piccoli siano visibili da terra prima dell’impatto. Alcuni frammenti di grandi dimensioni potrebbero sopravvivere all’impatto e contenere idrazina, sostanza altamente corrosiva, tossica e cancerogena. In linea generale, si consiglia a chiunque avvistasse un frammento, senza toccarlo e mantenendosi a una distanza di almeno 20 metri, di segnalarlo immediatamente alle autorità.

Nota pubblicata dal Sindaco di Sora, Roberto De Donatis