ULTIM’ORA – Sora / Broccostella, maxi operazione della Guardia di Finanza: 3 indagati

I finanzieri del Comando Provinciale di Frosinone, coordinati dalla Procura della Repubblica di Cassino, stanno eseguendo, sin dalle prime luci dell’alba, dieci perquisizioni locali e personali in varie località della provincia di Frosinone (Frosinone, Sora, Broccostella, Monte San Giovanni Campano ed Alvito). In particolare, sono n. 3 i destinatari del provvedimento emesso dalla citata A.G., indagati a vario titolo per i reati di “corruzione elettorale”, peculato, turbata libertà degli incanti ed abuso d’ufficio. Nello specifico, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Frosinone hanno notificato n. 3 “avvisi di garanzia” nei confronti dei soggetti indagati ed hanno effettuato attività di perquisizione locale presso le abitazioni degli stessi nonché nei confronti di n. 4 sedi di enti pubblici e n. 3 sedi di cooperative sociali operanti nel settore dell’assistenza alla persona.

Comunicato stampa

