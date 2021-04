ULTIM’ORA / Sora, auto investe ragazzo disabile e si dà alla fuga

E’ successo questa mattina intorno alle oren 9.30 circa, in Viale San Domenico nei pressi della rotatotia della Banca del Fucino, un auto ha investito un ragazzo disabile in sella al proprio scooter elettico adibito allo stasso senza fermarsi per prestare soccorso. Il giovane attualmente si trova al pronto soccorso dell’ospedale di Sora per gli accertamenti del caso. Dalle prime informazioni un testimone ha fotografato l’auto che si dava alla fuga. I familiari del ragazzo si stanno recando presso il commisssariato della Polizia di Stato per denunciare l’accaduto.

foto archivio