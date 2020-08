ULTIM’ORA / Sora / Amaseno – Morto l’architetto Gaspare Vinciguerra

L’architetto Gaspare Vinciguerra, 64 anni, ex dirigente dell’ufficio Condono del Comune di Sora, è stato trovato senza vita nella sua auto. L’architetto sarebbe uscito fuori strada con la sua auto finendo in un dirupo. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine.Incredulità per l’intera provincia di Frosinone dove l’architetto era molto conosciuto.

La redazione di Liritv esprime le più sentite condoglianze alla moglie,ai figli e ai familiari tutti.

