ULTIM’ORA / Sora, altri due furti in abitazioni. Non c’è tregua

Continua senza sosta l’ondata di furti in città. Questa sera si registrano ulteriori furti in due abitazioni in località Incoronata. Le zone periferiche sono prese di mira dai malviventi, oramai non passa giorno che in città non si registrano furti. Lo scriviamo da giorni che il problema dei furti nelle abitazioni è una piaga sociale,non più rimandabile. I cittadini che abitano nelle zone periferiche della città e non solo, sono esasperati dal timore di trovarsi i ladri in casa da un momento all’altro. I residenti si organizzano come possono ma non

basta, le istituzioni devono fare il possibile per arginare questo fenomeno che da troppo tempo oramai affligge la città volsca e lo devono il più presto possibile.

Foto archivio

