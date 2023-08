Pico – Drammatico incidente domestico mentre stava utilizzando una motosega, la lama dell’attrezzo gli ha reciso un’arteria del collo sotto gli occhi dei presenti , ed e’ morto dissanguato. La vittima e’ Bruno Carnevale pensionato di 71 anni . L’allarme e’ stato dato dai stessi familiari che si sono trovati sotto gli occhi una scena sconcertante . Sul posto i sanitari del 118 che non hanno potuto far nulla per salvare la vita allo sfortunato pensionato.

foto archivio