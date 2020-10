ULTIM’ORA / Sgurgola (FR) – Bambino di 10 anni muore travolto da un trattore

Intorno alle ore 16 di oggi un bambino di 10 anni, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, è morto dopo essere stato travolto da un trattore.L’incidente è accaduto a Sgurgola. Sul posto sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del bambino, sull’accaduto indagano le forze dell’ordine.

SEGUITECI PER GLI AGGIORNAMENTI

Correlati