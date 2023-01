ULTIM’ORA / Scossa di terremoto, trema la Ciociaria: epicentro San Pietro Infine (CE)

Un terremoto di magnitudo 3.5 ad una profondità di 20 km è stato registrato poco fa alle 16.54 con epicentro San Pietro Infine (CE) ai confini del sud della Ciociaria. Il movimento tellurico registrato dalla Sala Sismica INGV di Roma, è stato avvertito in vari comuni ciociari, come Cassino,San Vittore del Lazio,Cervaro, Viticuso, Acquafondata, Sant’Ambrogio sul Garigliano,Vallerotonda,Sant’Elia Fiumerapido,Sant’Apollinare,Sant’Andrea del Garigliano,Pignataro Interamna,Vallemaio,Villa Santa Lucia,San Giorgio a Liri,Piedimonte San Germano,San Biagio Saracinisco,Belmonte Castello,Castelnuovo Parano,Coreno Ausonio,Villa Latina,Terelle e altri comuni limitrofi. Alcune persone sono scese in strada, tanta la paura tra i cittadini. Sembra che non si registrano danni a persone e cose.

