ULTIM’ORA / Scomparsa nel nulla, Luciana Fiocco ritrovata dopo due giorni di ricerche

Villa Santo Stefano – Dopo due giorni di angoscia e intense ricerche, Luciana Fiocco, cinquantenne di Vila Santo Stefano, è stata ritrovata in buone condizioni di salute tra le montagne di Amaseno. La sua scomparsa, avvenuta nella mattina di lunedi 17 febbraio, aveva mobilitato forze dell’ordine, vigili del fuoco, protezione civile e cittadini, tutti impegnati in una corsa contro il tempo per ritrovarla.

La donna si era recata ad Amaseno prima di sparire nel nulla. Il comune di Vila Santo Stefano aveva diffuso un appello sui social, chiedendo il supporto della cittadinanza per rintracciarla. La sua foto ha rapidamente fatto il giro del web, diventando il simbolo della speranza di un lieto fine.

Le ricerche sono state condotte senza sosta, con squadre di volontari e unità specializzate che hanno battuto il territorio palmo a palmo. Alle 9.30 di questa mattina, finalmente, la buona notizia: Luciana Fiocco è stata ritrovata e le sue condizioni sarebbero complessivamente buone. Resta il mistero sui motivi della sua scomparsa, una vicenda che merita rispetto e discrezione.

La storia della signora Fiocco è quella di una donna che ha affrontato molte difficoltà nella sua vita, ma che è sempre stata descritta come mite, riservata e disponibile. Il suo ritorno a casa segna la fine di un incubo per familiari e amici, ma solleva anche interrogativi sulle fragilità che spesso restano invisibili agli occhi della società.

Se da un lato il lieto fine è un sollievo, dall’altro questo caso sottolinea l’importanza della solidarietà e dell’attenzione verso chi potrebbe trovarsi in situazioni di difficoltà. La comunità ha risposto con un grande spirito di unità, dimostrando che, nei momenti critici, il supporto collettivo può fare la differenza.