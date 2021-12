ULTIM’ORA / Schianto sulla Sora – Frosinone

Un altro incidente si è verificato poco fa sulla Sora – Ferentino, sul tratto direzione Sora, dove l’altro giorno ha perso la vita un trentasettenne della città volsca. Una BMW ha perso il controllo e dopo dei testa coda ha fermato la propria corsa a ridosso dell’area di servizio. Al momento non si hanno notizie del conducente o di chi era a bordo della BMW se hanno riportato ferite.Dubbi sulla qualità dell’asfalto proprio in quel tratto maledetto,che in pochi giorni ha causato due incidenti dei quali uno mortale.

Foto archivio