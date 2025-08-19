ULTIM’ORA / Schianto sulla Sora-Cassino: tre veicoli coinvolti

BROCCOSTELLA – Paura questa mattina lungo la superstrada Sora-Cassino, in direzione Cassino. Un violento incidente ha coinvolto più veicoli, tra cui un Fiat Doblò rimasto gravemente danneggiato, provocando feriti e notevoli disagi alla circolazione.

Secondo una prima ricostruzione, un furgone avrebbe avuto un guasto improvviso ad uno pneumatico: la gomma, staccatasi dal mezzo, avrebbe colpito in pieno il Doblò e successivamente un’altra vettura. Ad avere la peggio sarebbe stato il conducente di quest’ultima, rimasto ferito ma non in pericolo di vita.

I primi a prestare aiuto sono stati gli automobilisti in transito che, assistendo alla scena, hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità, mentre il personale del 118 ha provveduto a prestare le prime cure ai feriti e a trasportarli in ospedale.

Il traffico ha subito forti rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti. Le autorità sono al lavoro per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

Foto archivio