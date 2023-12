ULTIM’ORA / Schianto mortale sulla provinciale a Tecchiena: muore giovane 23enne

Uno schianto violentissimo tra un’auto e un furgone, e’ successo a Tecchiena questa mattina nei pressi dell’ingresso della superstrada Ferentino – Sora, SP 34 direzione di a perdere la vita un giovane allievo della Guardia di Finanza Alessio Dell’Uomo di soli 23 anni. La dinamica del sinistro mortale e’ al vaglio delle forze dell’ordine. Sul posto oltre ai militi dell’Arma, i sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto far nulla per salvare la vita al giovane militare . La notizia e’ arrivata immediatamente ad Alatri dove il giovane viveva con la famiglia, una comunità sotto shock ed incredula per quanto accaduto proprio a due giorni dal Natale. Dalle prime informazioni Alessio stava tornando a Bari dove frequentava la scuola sottufficiali della Guardia di Finanza. Sul posto diverse unità dei Vigili del Fuoco insieme a 118, Carabinieri e Polizia Locale di Alatri. Il tratto stradale è rimasto temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni per prestare i primi soccorsi. All’arrivo sul posto i Vigili del Fuoco hanno prontamente estratto l’automobilista incastrato tra le lamiere per affidarlo alle cure del 118 presente anche con eliambulanza. Nonostante i tentativi di rianimazione il giovane alla guida dell’auto è deceduto. Le 4 persone presenti sul furgoncino sono rimaste ferite.

foto archivio

