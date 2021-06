ULTIM’ORA / Schianto frontale sulla Sora-Cassino: soccorsi sul posto, un ferito elitrasportato

Un grave incidente stradale si è verificato poco fa sulla superstrada Sora-Cassino, all’altezza dell’uscita dell’ospedale. Dalle prime informazioni sembra che due auto si sono scontrate frontalmente e che è rimasta coinvolto anche un altro veicolo,una Fiat Punto,una Fiat Panda e una.Ford Focus, ci sono diversi feriti, tra cui uno grave che è stato elitrasportato in codice rosso in un nosocomio romano. Sul posto sanitari del 118, eliambulanza, Vigili del Fuoco e Polizia di Stato.La superstrada è chiusa dallo svincolo di Sant’Elia fino a Cassino in entrambi le direzioni.

Seguiteci per gli aggiornamenti.

