ULTIM’ORA / Santopadre, ladri sorpresi in un’abitazione: un morto

Dalle prime informazioni che trapelano, sembra che un uomo è morto, colpito da un’arma da fuoco.Il grave fatto sarebbe accaduto a Santopadre, sembra che l’uomo insieme ad altri, sarebbe stato sorpreso in un’abitazione per tentare di mettere a segno un furto. Sul posto oltre i sanitari del 118 anche pattuglie di carabinieri e polizia.

Seguiteci per gli aggiornamenti

foto archivio

Correlati