ULTIM’ORA / Santopadre (FR) – Travolto da un vitello, grave commerciante in Arpino

Grave incidente domestico stamane a Santopadre. Un 55enne F.M. noto e stimato commerciante in Arpino, è stato travolto da un vitello mentre accudita nella sua stalla gli animali , in località Vallefalca. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ed è stato necessario l’intervento di una eliambulanza, l’uomo è stato trasportato in un nosocomio romano dove attualmente è in prognosi riservata.

LU

In aggiornamento – Foto archivio

