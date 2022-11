ULTIM’ORA / Sacerdote perde il controllo dell’auto e travolge due operai

È accaduto intorno alle ore 13 di oggi ad Ausonia. Due operai che stavano allestendo un insegna pubblicitaria sono stati letteralmente falciati da una Ford alla cui guida c’era un sacerdote per lungo tempo parroco di Coreno Ausonio. L’impatto è stato violento, tanto che i due operai soccorsi dai sanitari del 118 sono stati trasferiti

all’ospedale Dono Svizzero di Formia dove sono stati ricoverati per gli accertamenti del caso. Dalle prime informazioni sembra che i due operai non sono in pericolo di vita. Una tragedia sfiorata, sul posto per i rilievi le forze dell’ordine.

Foto archivio

