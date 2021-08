ULTIM’ORA / Roccasecca, fiamme al castello: corsa contro il tempo (FOTO)

Questo slideshow richiede JavaScript.

Non si placa in Ciociaria l’ondata di incendi che sta colpendo le nostre montagne e non solo, questa volta a farne le spese è il castello di Roccasecca,le fiamme hanno distrutto l’intero camminamento in legno.

Sul posto la Protezione Civile intercomunale Roccasecca Colle San Magno, Vigili del Fuoco, Carabinieri e la Polizia Locale. Il sindaco Sacco dichiara: “Stiamo facendo il possibile per evitare il disastro ecologico”, continua il sindaco Giuseppe Sacco “Un danno enorme quello che è stato causato dall’incendio ma che valuteremo domani se il rogo sarà spento. Faremo un soprallugo nel corso del quale saranno delineati anche degli elementi di pericolosità oltre che la messa in sicurezza delle case, visto che il fuoco ha lambito le abitazioni della frazione Castello e le fiamme si sono estese alla chiesa millenaria dedicata a San Tommaso d’Aquino: il fuoco stava per attecchire anche il tetto in legno e solo grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco è stato evitato il peggio. Quello che preoccupa seriamente e la stabilità delle Mura dei Ruderi del castello dei Conti d’Aquino perché il rogo ha interessato proprio quella parte centrale. Al di là del camminamento in legno

che è andato completamente distrutto, a preoccupare è la stabilità del maniero che potrebbe non essere più accessibile al pubblico come accaduto fino ad oggi grazie alla sua presenza all’interno del parco archeologico”.

Proprio il sindaco di Roccasecca aveva espresso solidarietà ai comuni limitrofi colpiti da incendi,quasi sempre dolosi, ora putroppo è toccato anche alla sua cittadina.