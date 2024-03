ULTIM’ORA / Ritrovato morto in un prato il quarto uomo rimasto coinvolto nell’incidente sabato sera

Segni – E’ di pochi minuti fa la notizia del ritrovamento senza vita di un uomo disteso su un prato rimasto coinvolto in un incidente sabato sera dove hanno perso la vita due persone e una si trova ancora ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Tor Vergata di Roma. Erano stati i familiari della vittima a segnalare una scarpa del loro congiunto sul luogo dell’incidente.L’uomo è stato ritrovato a circa 300 metri dal luogo dell’incidente.Dapprima era stato cercato con l’ausilio dei Vigili del Fuoco, sommozzatori ma nel fiume nessuna traccia. Il corpo è stato trovato dai Vigili del Fuoco di Roma intervenuti sul luogo con un elicottero e in pochi minuti è stato avvistato il corpo dell’uomo.

Foto archivio