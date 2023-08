E’ stato ritrovato Carmine Grossi, l’anziano di 75 anni di Pico che aveva fatto perdere le tracce domenica mattina. L’uomo è stato notato da un titolare di un bar della stazione ferroviaria di Ceprano che ha immediatamente dato l’allarme. L’anziano fortunatamente sembra in buone condizioni di salute anche se affaticato e molto stanco visto che ha vagato per diversi giorni con un bastone di appoggio per un problema ad una gamba.

