ULTIM’ORA / Ragazza di 24 anni uccisa a coltellate. «Forse aggressione a sfondo sessuale»

Choc nel napoletano dove una ragazza di 24 anni è morta in ospedale dopo essere stata ricoverata per ferite di arma da taglio. L’aggressione a coltellate è avvenuta a Pompei, dove il 118 ha soccorso la giovane, poi trasportata in ospedale a Castellammare di Stabia dove è poi morta. Tra le ipotesi quella di un’aggressione a sfondo sessuale.La giovane è stata soccorsa a Pompei in un garage di via Carlo Alberto I Traversa. La Procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo. Inizialmente si era parlato di una ragazza di 14 anni, ma secondo quanto riporta Il Mattino la vittima è una 24enne. Al momento non si conoscono altri dettagli sull’accaduto. Sono in corso indagini dei Carabinieri di Castellammare di Stabia e dei Carabinieri di Pompei per la ricostruzione di quanto accaduto.

fonte leggo.it