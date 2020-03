ULTIM’ORA / Primo caso di coronavirus in Ciociaria

Una donna , una commerciante di Fiuggi, per motivi di lavoro dal 16 al 23 febbraio è stata nel nord Italia, in Lombardia e in Veneto ed è rientrata nella città termale il 24 e il 25 ha iniziato ad avere sintomi riconducibili al sospetto COVID19. Nella tarda mattinata odierna è stata ricoverata allo Spallanzani di Roma ,dove purtroppo questa sera è arrivata la conferma in una nota congiunta della Regione Lazio, il Ministero della Salute e Lo Spallanzani INMI, dove è scritto che la donna di Fiuggi è risultata positiva al COVID19 ed è ricoverata all’Istituto Spallanzani in discrete condizioni e stabile. È il primo caso in Ciociaria e il sesto nel Lazio.Amici e parenti della donna sono sotto controllo.

