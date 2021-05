ULTIM’ORA / Precipita la funivia Stresa-Mottarone: almeno 4 morti

La funivia che collega Stresa con il Mottarone in Piemonte è precipitata e al momento ci sono almeno 4 vittime. Sul posto sono presenti squadre dei vigili del fuoco e del soccorso alpino e non si esclude che vi siano anche dei bambini coinvolti. Il Soccorso Alpino Piemontese sta intervenendo sul Mottarone, nella zona intorno a Stresa, nel Verbano, dove si è staccata la cabina della funivia. Sul posto sono state inviate 2 eliambulanze 118 e le squadre a terra. A quanto si apprende, al momento ci sarebbero 4 vittime confermate e non si esclude che nell’incidente siano coinvolti anche bambini.All’interno della cabina ci sarebbero state almeno 8 persone. L’incidente intorno alle 13 di oggi. Non si sanno ancora le cause ma la cabina, arrivata in prossimità dell’ultimo pilone, uno dei più alti, è caduta. Le squadre di soccorso stanno arrivando sul posto, al momento non sarebbe ancora stata individuata perché la zona sottostante è impervia.

fonte leggo.it