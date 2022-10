Questa mattina un giovane di 37 anni, D.C. classe 1985 è deceduto dopo un volo di diversi metri, l’uomo sembra che è precipitato dal quarto piano della propria abitazione in via Parini a Cassino. Il violento impatto al suolo non ha lasciato scampo al giovane che è deceduto sul colpo. Inutili i soccorsi da parte dei sanitari del 118. Non si esclude possa essersi trattato di un gesto estremo. Indagano le forze dell’ordine.

Foto archivio