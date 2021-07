È precipitato a terra dopo diversi metri ed è morto, M.P. 62 anni è stato trovato morto in pieno a centro a Frosinone intorno all’ora di pranzo,nei pressi del complesso dei palazzi Euro Club in piazza Gaspar Stampa. L’uomo era molto conosciuto in città per la sua professione. Sul posto oltre i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, anche le forze dell’ordine.

Foto archivio