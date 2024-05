ULTIM’ORA / Precipita con il parapendio tra Pescosolido e Campoli Appennino: soccorsi sul posto

Un uomo mentre stava volando con il parapendio è precipitato tra Pescosolido e Campoli Appennino, sul posto immeditamente si sono recati i sanitari del 118, i vigili del fuoco, la Protezione Civile di Pescosolido e gli operatori del Soccorso Alpino.L’uomo è stato indivuato poco fa e sarebbe rimasto ferito sembra fortunatamente non in modo grave, gli uomini del Soccorso Alpino lo stanno recuperando e verrà elitrasportato in ospedale.

FOTO ARCHIVIO

Correlati