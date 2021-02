Un grave incidente è avvenuto poco fa sull’A1 in direzione nord nei pressi dell’area di servizio di Pontecorvo. Sembra che in motociclista abbia perso il controllo della due ruote ed è rimasto gravemente ferito.Sul posto oltre i sanitari del 118, l’eliambulanza e la Polizia Stradale di Cassino. Traffico in tilt

Correlati