ULTIM’ORA / Pontecorvo (FR) – Tragico incidente in via Leuciana: muore anche il giovane Luca Forte

Nel terribile schianto di ieri sera avvenuto poco dopo le 21 in via Leciana tra una Stilo e una Range Rover, purtroppo è morto anche il giovane di 19 anni Luca Forte, spirato poco fa al Policlinico Umberto I di Roma, dove i medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita. Ieri sera Tommaso Pulcini è morto poco dopo il violento scontro, era rimasto incastrato tra le lamiere e i vigili del fuoco hanno lavorato per più di un’ora per cercare di salvare l’uomo che purtroppo è deceduto per le gravi ferite riportate.Una comunità sotto choc, la morte di Luca e di Tommaso lascia tutti nel dolore e nello sgomento.

