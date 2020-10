ULTIM’ORA / Pontecorvo (FR) – Il Sindaco firma l’ordinanza di chiusura del plesso scolastico “Fornelle” per la sanificazione

Il sindaco in una nota sulla pagina Facebook, ha comunicato che è stata firmata l’Ordinanza di chiusura del plesso scolastico “Fornelle” nei giorni 13 e 14 ottobre per poter consentire la sanificazione degli ambienti.

Di seguito riportiamo la nota.

