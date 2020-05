Grave malore che ha colpito nel primo pomeriggio di oggi il vice sindaco di Pontecorvo, Nadia Belli. La donna 48enne e’ stata immediatamente soccorsa ed elitrasportata in un nosocomio romano. Un momento che non avremmo mai voluto vivere e preghiamo per Nadia , sono state le parole del Sindaco Anselmo Rotondo. Il primo cittadino i componenti della Giunta e i familiari sono in viaggio verso Roma. Redazione

Correlati