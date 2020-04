ULTIM’ORA / Pontecorvo (FR) – Coronavirus: un altro caso di positività, si tratta di una operatrice sanitaria

Il Sindaco di Pontecorvo Anselmo Rotondo in una nota stampa ha comunicato un altro caso di positività al COVID 19, si tratta di una operatrice sanitaria. Riportiamo integralmente il comunicato del Sindaco Rotondo.

Una operatrice sanitaria è risultata positiva al covid19. Si trovava fuori provincia, dopo il tampone, senza avere contatti con cittadini di Pontecorvo, si è recata nella propria abitazione in isolamento assieme alla sua famiglia. Correttamente e con grande senso di responsabilità nei confronti della cittadinanza me lo ha comunicato in prima persona. A lei va il mio ringraziamo e la stima. Sta bene e le auguro che passi tutto al più presto.

Restiamo a casa!

