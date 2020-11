ULTIM’ORA / Pontecorvo (FR) – Coronavirus, 12 nuovi casi nelle ultime 48h

Riportiamo la nota pubblicata sulla pagina Facebook del sindaco di Pontecorvo Anselmo Rotondo.

“Nelle ultime 48 ore mi sono stati comunicati altri dodici casi, per questo contatteró, assieme all’assessore alla pubblica istruzione Annagrazia Longo, i membri della commissione Covid, l’onorevole Gerardi e soprattutto i dirigenti degli istituti comprensivi uno e due, per valutare insieme la soluzione migliore per tutelare i bambini, gli insegnanti e le famiglie.Vi terró costantemente aggiornati come ho fatto nelle ultime settimane e negli ultimi mesi.Buona giornata a tutti”