ULTIM’ORA / Pontecorvo, 16enne precipita dal balcone di casa dal 3° piano: elitrasportata

E’ accaduto intorno alle ore 13.00 di oggi a Pontecorvo, una ragazza di 16 anni e’ caduta dal terzo piano della propria abitazione in Viale Dante complesso Ater. La giovane e’ precipitata dal balcone di casa , le cause sono al vaglio della Compagnia dei Carabinieri di Pontecorvo, la caduta e’ stata attutita da una aiuola sottostante l’abitazione. Sul posto i sanitari del 118 ed anche il Sindaco di Pontecorvo, che ha collaborato al trasferimento in eliambulanza della ragazza che e’ stata elitrasportata in un nosocomio romano.

Redazione

news in aggiornamento