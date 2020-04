ULTIM’ORA / Pescosolido (FR) – Si ribalta con il trattore, è grave: elitrasportato

È successo poco fa in zona Santa Maria a Pescosolido, un uomo alla guida del suo trattore per cause al vaglio delle forze dell’ordine, si è ribaltato ed è rimasto gravemente ferito. I sanitari del 118 viste le condizioni dell’uomo, hanno chiesto l’ausilio dell’eliambulanza dove è atterrata nelle vicinanze dell’incidente ed è stato elitrasportato in un nosocomio romano.

Seguiteci per gli aggiornamenti

Correlati