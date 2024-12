Campo Catino – I vigili del fuoco del distaccamento territoriale di Fiuggi stanno intervenendo dalle 17 di oggi in località Campo Catino, nelle vicinanze dell’osservatorio astronomico, per soccorre una persona dispersa in alta montagna.

A dare l’allarme tramite NUE sono stati degli amici della persona dispersa che si sono fermati all’osservatorio astronomico.

Il disperso, che si è incamminato in un sentiero, ha perso l’orientamento ma è riuscito a inviare la propria posizione tramite un’applicazione di messaggistica comunicando di essere in buone condizioni salute.

Grazie alla colonna fari dell’A.P.S. (Auto Pompa Serbatoio) e ai servizi di localizzazione, il disperso è stato raggiunto pochi minuti fa dalle 5 unità VVF che lo stanno accompagnando in una zona sicura distante circa un’ora di cammino dal luogo del ritrovamento.