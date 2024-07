ULTIM’ORA / Perde il controllo della propria auto e vola fuori strada: due feriti gravi elitrasportati

Anagni – Brutto incidente stradale avvenuto poco prima dell’autogrill ” La Macchia”. Il conducente di una autovettura per cause al vaglio delle forze dell’ordine ha perso il controllo del mezzo ed e’ uscito fuori strada finendo su un terreno adiacente l’autostrada. Dalle prime informazioni sembra che ci siano due feriti gravi che sono stati elitrasportati , la dinamica non e’ ancora chiara e al momento non si hanno notizie se sono stati coinvolti altri mezzi, subito e’ scattata la macchina dei soccorsi sul posto Polizia Stradale, Vigili del Fuoco e i sanitari del 118.

Foto archivio

