ULTIM’ORA / Pauroso incidente sulla Sora – Frosinone: coinvolte tre auto

Ennesimo incidente stradale sulla superstrada Sora – Ferentino, dalle prime informazioni sembra che tre auto sono state coinvolte nel sinistro, il tutto è accaduto nei pressi del distributore Eni direzione Frosinone prima dell’uscita per il capoluogo ciociaro. A quanto si apprende i feriti sono stati trasportati al nosocomio frusinate. Sul posto la Polizia Stradale, Vigili del Fuoco e i sanitari del 118. Traffico in tilt.

Foto archivio

