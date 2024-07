Gravissimo incidente in autostrada tra Anagni e Colleferro. Un tir si e’ ribaltato e nel pauroso incidente e’ rimasta coivolta anche una autovettura che e’ finita incastrata nel guardrail. Al momento che scriviamo non si conoscono le condizioni di eventuali feriti, ma si temono conseguenze serie. Sul luogo del sinistro oltre ai sanitari del 118 anche gli agenti della Polizia Stradale per stabilire la dinamica dell’accaduto e i Vigili del Fuoco che stanno intervenendo. Foto archivio

