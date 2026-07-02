ULTIM’ORA / Paura in un cantiere: operaio precipita da una scala, interviene l’elisoccorso

È successo poco fa nel cantiere della nuova scuola materna di Paliano, dove un operaio romeno di 59 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, dipendente di una ditta di Ferentino, sarebbe precipitato da una scala compiendo un volo di circa tre metri mentre era impegnato nelle attività di cantiere.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure sul posto. L’operaio, rimasto sempre cosciente nonostante le gravi ferite riportate, è stato elitrasportato d’urgenza al Policlinico di Tor Vergata.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Paliano, che stanno effettuando i rilievi e gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le cause dell’accaduto sono attualmente al vaglio degli investigatori.