ULTIM’ORA / Patrica (FR) – Coronavirus, 8 casi positivi

Riportiamo la nota pubblicata sulla pagina Facebook del sindaco di Patrizia Lucio Fiordaliso.

“L’ Asl Frosinone mi ha comunicato l’attuale situazione nel territorio di Patrica.

8 casi positivi, di cui 1 ricoverato presso il Pronto Soccorso di Frosinone.

Le mie informazioni sono invece diverse, degli 8 casi, 1 non risulta essere di Patrica, 1 non è più ricoverato ma si trova nella sua abitazione in isolamento domiciliare, 1 non è più positivo da almeno una settimana.

Nella lista mancano secondo le mie fonti almeno 5 cittadini, positivi da diversi giorni e mai inseriti nelle liste Asl.

Faccio presente, che al Sindaco e all’Amministrazione non compete la tracciabilità dei contatti stretti, le indagini per rintracciare chi ha avuto rapporti con cittadini positivi spetta alla Asl.

Non so se queste operazioni stiano avvenendo ma è ovvio che il Sottoscritto non può accogliere le molteplici segnalazioni pervenute in queste settimane relative ad eventuali cittadini positivi o contatti stretti che girovagano nel Paese.

Che il sistema sia collassato, è sotto gli occhi di tutti. C’è chi lo dice e chi afferma che va tutto bene.”

