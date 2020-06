Un uomo armato sarebbe stato avvistato nel quartiere degli affari della Defense, a Parigi. La polizia ha transennato l’intera zona, le stazioni della metropolitana sono state chiuse. Sui social media le forze dell’ordine hanno consigliato a tutti gli abitanti del quartiere di rimanere in casa e di non lasciare i bambini incustoditi.

In aggiornamento

Foto e fonte leggo.it