ULTIM’ORA / Papa Francesco all’ospedale Gemelli per un intervento chirurgico

“Questo pomeriggio Sua Santità Papa Francesco si è recato presso il Policlinico Agostino Gemelli di Roma dove verrà sottoposto ad un intervento chirurgico programmato per una stenosi diverticolare sintomatica del colon”. È quanto si legge in un comunicato della Sala Stampa della Santa Sede. “L’intervento chirurgico – precisa ancora la nota – sarà eseguito dal professor Sergio Alfieri. Al termine dell’intervento verrà diramato un nuovo bollettino medico”. Prima di recarsi al Gemelli, ribattezzato da San Giovanni Paolo II “Vaticano III” per i suoi lunghi e frequenti ricoveri durante i 27 anni del suo pontificato, Bergoglio è apparso in ottima forma. Come ogni domenica, infatti, a mezzogiorno il Papa si è affacciato dalla finestra del Palazzo Apostolico per la recita dell’Angelus con i numerosi fedeli presenti in piazza San Pietro.Forse anche in vista dell’intervento chirurgico a quale è stato sottoposto subito dopo, Bergoglio ha annunciato che il 12 settembre sarà a Budapest, in occasione della messa conclusiva del 52esimo Congresso eucaristico internazionale, e poi da lì fino al 15 si recherà in Slovacchia, visitando le città di Bratislava, Prešov, Košice e Šaštin. Un segnale di tranquillità per evitare di far allarmare i fedeli. L’intervento al quale è stato sottoposto il Papa arriva all’inizio di luglio, il mese da sempre riservato al riposto estivo dei Pontefici con la sospensione di tutte le udienze, sia quelle private che quelle generali del mercoledì. L’unico impegno previsto in agenda, oltre agli Angelus domenicali, è la messa del 25 luglio, nella Basilica Vaticana, per la I Giornata mondiale dei nonni e degli anziani istituita proprio da Bergoglio.È la prima volta che Francesco si reca al Gemelli. Il 27 giugno 2014 fu annullata all’ultimo minuto per un’improvvista indisposizione la visita che il Papa avrebbe dovuto compiere al Policlinico universitario per celebrare la messa con i malati e i loro familiari. Finora mai, da quando è vescovo di Roma, Bergoglio era stato sottoposto a interventi chirurgici benché più volte in questi otto anni di pontificato si sono rincorse le voci, sempre risultate infondate, sulla sua salute cagionevole e su eventuali operazioni che avrebbe dovuto subire.

Fonte Il Fatto Quotidiano foto archivio